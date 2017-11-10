"Пятёрочка" будет регулярно пополнять банк еды для малоимущих продуктами на миллион

Фонд продовольствия "Русь" и сеть магазинов "Пятёрочка" запустили новый совместный проект по поддержке продуктами питания социально незащищенных слоев населения. Торговая сеть планирует регулярно направлять в фонд продукты питания и товары первой необходимости общей стоимостью в один миллион рублей. Первые отгрузки прошли в Тюмени и Екатеринбурге, позволив обеспечить продуктами 600 малоимущих семей.

"Наша задача искать новые источники привлечения бесплатных или очень дешевых товаров для оказания помощи нуждающимся людям, - комментирует руководитель Фонда Виктория Крисько. - "Продукты на миллион" с "Пятёрочкой" значимая акция, поскольку речь в данном случае идет о постоянной социальной поддержке нуждающихся качественными и крайне нужными товарами, которые в силу нехватки средств могут быть недоступны одинокому пожилому человеку или маме, воспитывающей детей без чьей-либо помощи".

По данным Росстата за 2016 год 13,5% россиян находятся за чертой бедности. Наибольшее внимание органами социальной поддержки уделяется семьям с детьми и многодетным семьям, эти категории находятся в наибольшей зоне риска с точки зрения социальной защищенности. Величина прожиточного минимума, которая формируется на основании стоимости потребительской корзины, варьируется в зависимости от региона. В выбранных для пилотной реализации проекта "Продукты на миллион" Тюмени и Екатеринбурге средняя величина прожиточного минимума в 3 квартале 10 тыс. 900 рублей и 10 тыс. 183 рубля соответственно. На выделяемый сетью магазинов "Пятёрочка" бюджет в миллион рублей можно приобрести 25 тыс. упаковок макарон или 12 с половиной тыс. бутылок растительного масла. Формирование полноценной потребительской корзины для нуждающихся существенно сокращает число тех, кому будет оказана помощь, однако позволяет обеспечить семью самым необходимым для жизни.

Напомним, что благотворительный фонд "Фонд продовольствия "Русь" сотрудничает с компанией X5 Retail Group (сети "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель") c 2015 года. На базе магазинов в разных регионах России волонтеры фонда ежемесячно проводят продовольственные марафоны "Корзина доброты" по сбору продуктовых пожертвований от покупателей в режиме "не отходя от кассы" или food drive. За два неполных года удалось собрать и раздать нуждающимся 85 тонн еды. В ходе акций компания дополняет корзины товаров, пожертвованные покупателями, своими товарами. Новая программа "Продукты на миллион" станет мощным продолжением эффективного партнерства с фондом. Организаторы планируют постепенно расширять географию реализации проекта.

Очередная отгрузка "Продуктов на миллион" в Тюмени и Екатеринбурге запланирована на ноябрь.