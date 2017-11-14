Президентский полк пополнили пятнадцать лучших тюменцев

Праздничный митинг, посвященный отправке новобранцев на военную службу в Президентский полк, ИА "Тюменская линия"

15 тюменских призывников пополнят Президентский полк. Торжественный митинг прошел на Исторической площади у Вечного огня.

Настроение, которое царило среди родных и близких будущих солдат, было по-особенному торжественным. Грусть от расставания соседствовала с гордостью за то, что сын, внук или любимый человек оказался в числе армейской элиты. Кто-то даже успевал договариваться по телефону с московскими знакомыми, мол, увидите моего мальчика в почетном карауле - обязательно сфотографируйте! Случайные прохожие, не скрывая, любовались ребятами, в три шеренги застывшими напротив стелы памяти погибших воинов Великой Отечественной войны.

Военный комиссар Тюменской области Александр Моторин пожелал призывникам в кратчайшие сроки освоить военные специальности, проявить характер и стойко преодолеть все тяготы военной службы. "Помните, что вы - тюменцы и высоко несете звание тюменца! Уверен, что опыт, который вы приобретете за время службы, пригодится в дальнейшей жизни", - отметил он и поблагодарил родителей за воспитание и подготовку сыновей к службе в Вооруженных силах.

Во время митинга присутствующие почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне, а юнармейцы возложили венки к Вечному огню.

Ответное слово от лица кремлевцев доверили тюменцу Даниилу Грамотину. Он заверил ветеранов, родителей и жителей региона в том, что новобранцы уверенно продолжат традиции предков и не уронят честь воинов-сибиряков.

Анжелика Шевченко пришла на Историческую площадь проводить своего парня, Сергея Плоскова. Девушка рассказала, что настроена позитивно и гордится тем, что ее молодой человек будет служить в Москве. "Что грустить, все равно же через год он вернется и все будет хорошо. Зачем лить слезы, которые ничего не дадут? Сережа очень хотел попасть в Президентский полк и у него это получилось, это здорово", - поделилась эмоциями тюменка.

Сам призывник, Сергей Плосков, рассказал, что еще в августе ему предложили пойти в Президентский полк. "Я прошел жесткий отбор, медкомиссию, собеседования. Нас тщательно досматривали и проверяли, оценивали физическую подготовку, навыки общения, то, как мы адаптируемся в тех или иных ситуациях. Мне очень интересно попасть в самое сердце России, в Кремль. От службы ожидаю дисциплины, надеюсь стать сильнее, проверить себя. Хотелось бы, конечно, попасть в почетный караул, но посмотрим, куда определят", - признался он. К слову, юноша уже имеет высшее образование, он окончил Государственный аграрный университет Северного Зауралья по специальности "инженер пожарной безопасности".

Напомним, что в Президентский полк призывают только самых лучших представителей региона. Требования к кандидатам: образование не меньше 11 классов, рост от 175 до 190 см, нормальное соотношение роста и веса, отсутствие татуировок, хорошее зрение и слух, отсутствие судимости как у самого солдата, так и у его родственников. Не призывают в Кремль из неблагополучных и неполных семей, а также тех, кто состоит на учете в полиции, психоневрологических, наркологических, кожно-венерологических диспансерах. После демобилизации у кремлевцев есть большие шансы попасть на службу в силовые и государственные структуры, так как они охотно берут к себе такие проверенные и надежные кадры.

﻿ Праздничный митинг, посвященный отправке новобранцев на военную службу в Президентский полк, ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова