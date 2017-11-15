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В Тюмени руководитель предприятия за невыплату зарплаты отправился под суд

14:26 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
vdvsp.ru

Уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Северный Эдем" направила в суд прокуратура Калининского округа Тюмени.

Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Расследованием установлено, руководитель в 2017 году более двух месяцев не выплачивал шести работникам зарплату в полном объеме. Общая сумма задолженности составила более 200 тыс. рублей. В ходе следствия часть задолженности была погашена.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры региона, санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.

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Теги: заработная плата , уголовное дело , суд , прокуратура

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