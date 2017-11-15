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В Тюменской области ограничивают миграцию диких кабанов

19:39 15 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
ветеринария.рф

В четырех охотхозяйствах, которые вплотную примыкают к селу Шорохово Исетского района, организовано 30 мест для подкормки животных.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области (Госохотуправление) Василий Щепелин. "В ближайшие 2-3 дня там будет организовано еще 15 мест для подкормки, и кабанье стадо отойдет от опасной зоны", - пояснил он. Хорошая кормовая база будет удерживать животных от дальнейшей миграции в этой зоне. Василий Щепелин также сообщил, что в первой зоне опасности, то есть в радиусе пяти километров от очага заражения, охота до конца карантина запрещена.

"Мы рекомендовали охотникам до окончания карантина 10 декабря воздержаться от охоты и во второй зоне опасности, куда входит весь Исетский район", - сообщил начальник Госохотуправления по Тюменской области.

По словам Василия Щепелина, охотпользователи с пониманием отнеслись к ситуации. Все охотники знают, что делать в случае обнаружения в лесу погибшего животного, или кабана с признаками заболевания.

По данным Международного эпизоотического бюро (МЭБ), в России с начала года зарегистрировано 161 вспышка африканской чумы свиней (АЧС): 134 вспышек - в популяции домашних свиней, 27 – в популяции диких.

fsvps.ru

Наибольшее распространение вируса среди диких животных наблюдается на территории Нижегородской области. 

Чаще всего, по данным Россельхознадзора, распространение заболевания происходит при заносе возбудителя на ранее благополучные территории инфицированными кабанами и при несанкционированных перевозках продукции свиноводства и живых свиней из неблагополучных по этой болезни территорий.

Борис Олейник

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Теги: Василий Щепелин , Госохотуправление

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