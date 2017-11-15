Тюменцам расскажут, чем хороший продюсер отличается от плохого

Лекция "Быть независимым продюсером" в Медиаполисе, фото из группы Медиаполиса в социальной сети

О пути независимого продюсера узнают тюменцы на лекции Дарьи Соловьевой в Медиаполисе.

Спикер расскажет о том, что нужно, чтобы стать продюсером, что отличает хорошего продюсера от плохого, какие существуют особенности в производстве рекламы/кино/сериалов и что можно ожидать от такой работы.

Дарья Соловьева в индустрии рекламы с 1998 года, в настоящее время работает в студии Abnormalimages.

Abnormalimages выпустила короткометражный фильм "Подарок Веры", который был помещен в Cannes Short Film Corner в 2016 году.

Лекция начнется 18 ноября в 16 часов и будет актуальна для всех, кто интересуется фильмопроизводством.

Запись на лекцию - на сайте Медиаполиса. Место проведения уточняется, о нем всем зарегистрировавшимся участникам сообщат по телефону.

Дарья Казакова