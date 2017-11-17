В Тюмени на международном уровне обсудят тему аутизма

Фото: vk.com/conferenceautism2017

Международная научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение лиц с тяжелыми и множественными нарушениями развития и расстройствами аутистического спектра" состоится в Тюмени с 4 по 6 декабря.

4 декабря будут организованы презентационные площадки на территориях тюменских школ, детских садов, реабилитационных центров. 5 декабря в ДК "Нефтяник" состоятся пленарное заседание и круглый стол, где обсудят содержательные, методические и организационные вопросы системы комплексного сопровождения. 6 декабря развернутся дискуссии и лекции по темам дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования детей с различными заболеваниями.

Актуальную для современного общества тему обсудят представители отечественной науки из Москвы, Перми, Пскова, Красноярска, Краснодара, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа, Тюмени и других городов России, также специалисты Украины, Беларуси и Германии.

Инициатором проведения конференции является межрегиональная коалиция общественных организаций родителей детей с расстройствами аутистического спектра. С конца 90-х годов каждые два года конференцию принимали разные города России: Москва, Пермь, Самара, Псков. VIII конференция состоялась в 2015 году в Красноярске. Именно там было внесено предложение провести очередную конференцию в Тюмени. Этот выбор неслучаен: в регионе ведется большая работа по созданию условий для образования и социализации людей с инвалидностью и расстройствами аутистического спектра.

Тюменская конференция станет очередным шагом в развитии помощи детям и взрослым с психическими расстройствами и расстройствами аутистического спектра (таких детей только с инвалидностью 2 тыс. 50 человек), регион получит признание со стороны широкого круга общественности и специалистов, работающих с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью в России и за рубежом.

Участие в конференции бесплатное. Регистрация на сайте omm72.ru, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.