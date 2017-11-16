Всероссийский географический диктант станет международным

Всероссийский географический диктант станет международным/narfu.ru

Третий всероссийский географический диктант впервые станет международным: его напишут в странах СНГ, Евросоюза, Америки, Азии, а также в Сирии.

Тестирование пройдет 26 ноября, начало в 12 часов по местному времени, сообщается на сайте Русского географического общества.

"Географические знания сможет проверить не только вся Россия, диктант напишут также в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии и многих других странах", – сказали в обществе.

Как уточнили в РГО, за рубежом больше всего площадок проведения диктанта будет в Турции, где его напишут сразу в четырех городах: Алании, Анкаре, Анталии и Стамбуле. При этом самой большой площадкой за рубежом по количеству мест в настоящее время является филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в Баку, где диктант смогут написать 600 участников.

В тестировании примут участие и тюменцы.