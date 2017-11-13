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"Аванпост" станет одной из площадок проведения Географического диктанта

13:56 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
narfu.ru

Всероссийский географический диктант состоится в Региональном центре патриотического воспитания "Аванпост". Масштабная образовательная акция пройдет под эгидой Русского географического общества в третий раз.

30 тестовых заданий организаторы разделили на три блока. В первом – географические понятия и термины, второй проверит умения работать с картой. Третий, по мнению бывалых участников, – самый интересный. Здесь нужно определить географические объекты по записям дневников путешественников.

Знания о родной стране и ее уникальных географических объектах проверят десятки тысяч россиян и даже русскоговорящие за рубежом. Максимальная оценка работы – сто баллов. Получить свой результат можно по уникальному номеру, который присвоят каждому участнику. Масштабное тестирование пройдет очно на организованных площадках в Тюмени. Для тех, кто не сможет лично присутствовать, организовано онлайн-тестирование на сайте Географического диктанта.

Время подготовиться ко всероссийскому экзамену еще есть. Добровольцы сядут за парты 26 ноября в полдень. К диктанту присоединятся тюменские юнармейцы и курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Это отличная возможность еще раз проверить или подтянуть свои знания, сообщают в пресс-службе центра "Аванпост".

Соб.инф.

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Теги: география , Аванпост , Российское географическое общество

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