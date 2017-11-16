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Названы победители первого тура международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть"

18:32 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы АО «Транснефть-Сибирь»

 58 сотрудников филиалов акционерного общества в возрасте до 30 лет приняли участие в первом туре II международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть", которое провело АО "Транснефть-Сибирь" в Тюмени 14-15 ноября.

Как сообщает пресс-служба компании, конкурсная комиссия, в состав которой вошли главные специалисты аппарата управления АО "Транснефть-Сибирь", рассмотрела 52 научно-практические работы в области строительства и эксплуатации трубопроводов, автоматизации систем управления и связи, экономики, безопасности.

Среди приоритетных тем члены конкурсной комиссии отметили работы, направленные на совершенствование методов диагностики и ремонта магистральных нефтепроводов и резервуаров, снижение энергоемкости производственных процессов.

Решением комиссии победителем был определен инженер  Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) Тимур Гарифуллин с темой "Разработка конструкции и технологии производства сборного рабочего колеса магистральных насосов". На втором месте – работа инженера Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов Олега Киргизова "Разработка проекта системы компаундирования нефти".  Третье место занял инженер Специализированного транспортного предприятия Максим Колбин с работой "Интеграция результатов тестирования по безопасности дорожного движения для получения многофакторного рейтинга водителей в ППДК (подсистема планирования эксплуатации транспортных средств, автоматизированного обслуживания и дистанционного контроля бортового оборудования ГЛОНАСС)".

Конкурсная комиссия также определила лучшую работу среди студентов Тюменского индустриального университета. Победителем признан Владислав Шеломенцев, он получил приз, диплом и денежную премию.

В церемонии награждения победителей приняли участие главный инженер АО "Транснефть-Сибирь" Ривхат Аптразаков и председатель объединенной профсоюзной организации предприятия Евгений Кирьянов.

Международная научно-техническая конференция среди молодежи проводится ежегодно в целях поддержки творческой инициативы молодежи, развития научно-технического потенциала производства и создания инновационных технологий транспорта нефти.

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Теги: конференция , Транснефть-Сибирь

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