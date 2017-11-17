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В Тюменском районе открыли обновленный памятник Тимофею Егоровичу Несговорову

17:34 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Обновленный памятник Герою Советского Союза Тимофею Егоровичу Несговорову  открыли на его родине – в селе Салаирка Тюменского района.

Как сообщает управление информационной политики и информатизации, ему было всего 19 лет, когда он шагнул в бессмертие – со связкой гранат под фашистский танк в боях за село Пархомовка Харьковской области.  Вряд ли  в тот решающий момент он думал о подвиге и будущей славе, просто не мог поступить иначе. За ним была его страна, его малая родина, его семья.

Из семьи Несговоровых на фронт ушли трое старших сыновей, никто из них не вернулся с войны. Самый младший прожил в Салаирке всю жизнь. Сегодня на открытии обновленного бюста герою присутствовала внучка младшего брата – Татьяна Ешмуханбетова. "В нашей семье память о Тимофее Егоровиче и всех его погибших братьях жива, – сказала Татьяна  Петровна. – Мы благодарны администрации Тюменского района за обновление бюста. Предыдущий был установлен еще в 60-х годах прошлого века. Он обветшал, и все жители Салаирки хотели, чтобы его привели в порядок".

 В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители района, главы муниципальных образований Салаирского тракта, школьники, ветераны войны и труда. В селе чтут память своего земляка: одна из улиц названа его именем, в школе создан музей, также носящий имя Несговорова. Салаирцы гордятся героем, а потому на собрании в начале года приняли общее решение – бюст надо обновить. Средства выделили из районного бюджета.

Бюст установлен во дворе школы, и для многих поколений салаирских ребят  Тимофей Егорович – это пример мужества и героизма. 

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Теги: памятник , Тюменский район

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