Итальянский астронавт снял на видео падение метеора

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Итальянский астронавт Паоло Несполи, находящийся на МКС, снял на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. Запись опубликована в его Twitter, пишет "РИА Новости".

"На МКС мы наблюдаем много метеоров, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду", — сообщил Несполи.

​Представители Европейского космического агентства сообщили, что речь идет о небесном теле размером меньше метра, которое двигалось в два раза быстрее обычного метеора. Портал space.com отмечает, что тело может быть частью метеорного потока Тауриды или Леониды. Специалисты не исключают, что объект может быть фрагментом спутника.

Ранее в Мурманске сняли на видео вспышку в ночном небе, которая, предположительно, являлась метеором. В небе над Финляндией также наблюдалось похожее явление.

https://youtu.be/wNixNC_mAk8

https://youtu.be/wNixNC_mAk8