Прямой рейс на Хайнань из Тюмени появится в расписании аэропорта Рощино

Прямой рейс на Хайнань из Тюмени появится в расписании аэропорта Рощино. Фото с сайта www.tjm.aero

Чартерные рейсы на о. Хайнань (Китай) будут действовать в расписании аэропорта Рощино с 25 декабря 2017 года по 19 марта 2018 года.

Новинка расписания появилась на время осенне-зимнего периода, поясняет пресс-служба Рощино.

Чартерные рейсы на туристический о. Хайнань будут выполняться в рамках маршрутной программы туроператора "Жемчужная река" совместно с авиакомпанией "Икар" с частотой один раз в неделю, по понедельникам. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет типа Boeing 767-300 вместимостью 290 кресел.

Дополним, чартерная программа Рощино в осенне-зимний период предложит полеты из Тюмени в Бангкок, Камрань, Пхукет и Дубай.