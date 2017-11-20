Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост

Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост. Фото: phototyumen.ru

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам октября 2017 года составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года, сохранив уровень сентября текущего года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,6%. Индекс добычи полезных ископаемых составил 90,7%.

Высокий индекс зафиксирован по нескольким направлениям: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; металлургическое производство; производство химических веществ и химических продуктов; производство компьютеров, электронных и оптических изделий и т.д.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс производства составил 117,7%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 108,1%.

"В регионе продолжается активная работа по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику. Разрабатываются комплексные инвестиционные планы, включая создание крупных промышленных узлов, индустриальных парков, инфраструктуры для малого и высокотехнологичного бизнеса. Все эти решения призваны создать комфортную деловую среду и новые рабочие места, в том числе в сельской местности. И это одна из приоритетных задач", - подчеркнул губернатор Владимир Якушев.