up

20.11.2017 понедельник

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост

19:45 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост. Фото: phototyumen.ru

Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам октября 2017 года составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года, сохранив уровень сентября текущего года. По данным Тюменьстата, рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,6%. Индекс добычи полезных ископаемых составил 90,7%.

Высокий индекс зафиксирован по нескольким направлениям: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; металлургическое производство; производство химических веществ и химических продуктов; производство компьютеров, электронных и оптических изделий и т.д.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром индекс производства составил 117,7%. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 108,1%.

"В регионе продолжается активная работа по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику. Разрабатываются комплексные инвестиционные планы, включая создание крупных промышленных узлов, индустриальных  парков, инфраструктуры для малого и высокотехнологичного бизнеса. Все эти решения призваны создать комфортную деловую среду и новые рабочие места, в том числе в сельской местности. И это одна из приоритетных задач", - подчеркнул губернатор Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: индекс промпроизводства , Владимир Якушев , экономическое развитие

Последние новости

19:45 Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост
18:10 Gilead шагает по стране: творчество тюменских музыкантов оценят в восемнадцати городах
18:00 21 ноября - события дня
17:49 Гонки на коровах и картофельные бои предложили провести в Ялуторовске
17:38 "Торфяник" приглашает тюменцев на гала-концерт "Золотого микрофона"
17:27 Вопросы безопасности в общественных местах обсудили в Тобольске
17:16 Ветераны спорта состязались в Викулово Фото
17:05 Владельца iPhone можно встретить в бакалее
16:54 Прямой рейс на Хайнань из Тюмени появится в расписании аэропорта Рощино
16:43 Поселок Боровский признан самым экологически чистым
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики

Владимир Якушев примет участие в межрегиональном совете ЕР в Салехарде

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Политика

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

Экономика

Промпроизводство в тюменском регионе сохраняет рост

В Тюменской области снят карантин по золотистой картофельной нематоде

Российские подрядчики поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

Общество

Gilead шагает по стране: творчество тюменских музыкантов оценят в восемнадцати городах

21 ноября - события дня

Гонки на коровах и картофельные бои предложили провести в Ялуторовске

Спорт

Ветераны спорта состязались в Викулово

Тюменские дзюдоисты стали чемпионами Гран-при в Голландии

Банковские работники и нефтяники стали лучшими в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области

Происшествия

В Югре коммунальщик за взятку заплатит штраф

Безработный уроженец Казахстана попался с наркотиками в Тюмени  

В ДТП в Нижневартовске пострадали шесть человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+