Викуловские аграрии повысили квалификацию

ВЫХ Викуловские аграрии повысили квалификацию, фото - fioreinspires.com

20 специалистов растениеводства прошли переобучение в Викуловском районе в ноябре 2017 года.

Как рассказал главный агроном районного управления сельского хозяйства Анатолий Парыгин, всего обучение заняло четыре дня, затронуто 16 тем. Главная из них - безопасность обращения с гербицидами и агрохимикатами.

"Наука не стоит на месте, и особенно это касается работы с гербицидами. Если раньше для того, чтобы обработать 500 гектаров, их нужно было две-три тонны, то сейчас – два-три килограмма. Меняются и условия применения гербицидов, требования к хранению, ужесточается контроль – обо всем этом должны знать наши аграрии", - отметил он.

Обучали растениеводов специалисты аграрного университета Северного Зауралья. Также они затронули новшества в законодательстве по охране труда и технике безопасности в сельхозпроизводстве. В последний лекционный день слушатели курсов сдали зачет и получили удостоверения.

"Теперь они могут полноценно работать со средствами защиты растений. Главное – помнить, что без них очень сложно получить качественный урожай", - заключил Анатолий Парыгин.

Евгения Шевцова