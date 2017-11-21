Тяжелоатлеты региона готовятся к российским соревнованиям

Юношеская сборная Тюменской области по тяжелой атлетике сформирована по итогам открытого чемпионата Тюмени, посвященного памяти А. И. Марутяна.

Команда сильнейших спортсменов представит регион на первенстве России, которое пройдет в конце ноября в Старом Осколе.

В Тюмени участниками спортивного действа стали более 50 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима, Казанского района, Кургана, Шадринска (Курганской обл.). Областную столицу представляли тяжелоатлеты, занимающиеся на базе СДЮСШОР №3, спортивных комплексов "Арена", "Восторг" и "Кроссфит ТМН". Абсолютным победителем турнира среди юношей стал Александр Петросян (Тюмень). В командном зачете победили тоболяки, второе место закрепили за собой хозяева соревнований, третьими стали юноши из Казанского района, сообщает городской многопрофильный центр.