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Тяжелоатлеты региона готовятся к российским соревнованиям

13:48 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Юношеская сборная Тюменской области по тяжелой атлетике сформирована по итогам открытого чемпионата Тюмени, посвященного памяти А. И. Марутяна. 

Команда сильнейших спортсменов представит регион на первенстве России, которое пройдет в конце ноября в Старом Осколе. 

В Тюмени участниками спортивного действа стали более 50 человек из Тюмени, Тобольска, Ишима, Казанского района, Кургана, Шадринска (Курганской обл.). Областную столицу представляли тяжелоатлеты, занимающиеся на базе СДЮСШОР №3, спортивных комплексов "Арена", "Восторг" и "Кроссфит ТМН". Абсолютным победителем турнира среди юношей стал Александр Петросян (Тюмень). В командном зачете победили тоболяки, второе место закрепили за собой хозяева соревнований, третьими стали юноши из Казанского района, сообщает городской многопрофильный центр.

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Теги: тяжелая атлетика

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