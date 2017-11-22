В Курганской области осудят насильника за преступление семнадцатилетней давности

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Мужчину, обвиняемого в изнасиловании ребенка, задержали спустя 17 лет в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Курганской области, в апреле 2000 года в Шадринске обвиняемый изнасиловал девятилетнюю девочку. Ребенок сообщил о произошедшем родителям, которые отправились на поиски злоумышленника. Похожий по описанию девочки мужчина родителям признался в содеянном, однако, пообещав, что пойдет с ними в милицию, скрылся.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили личность мужчины, он был объявлен в розыск. Установить местонахождение и задержать обвиняемого удалось лишь в 2017 году на территории Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд.