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В Казанском районе телефонную сеть полностью заменили на цифру

12:47 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

5 тыс. абонентов переключено на современную цифровую станцию в п. Смирное Казанского района.

Как сообщает пресс-служба филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях, Казанский район стал пятым из 22 районов региона, где последняя аналоговая АТС заменена на цифровую. Уровень цифровизации здесь достиг 100%. В числе цифровой пятерки также Омутинский, Тюменский, Уватский и Юргинский районы. Цифровизация телефонной сети связи позволяет улучшить качество телефонной связи, выбрать тарифный план для клиентов, удаленно управлять коммутационным оборудованием.

По словам uлавы администрации Казанского  района Татьяны Богдановой, полная цифровизация ускорит реализацию важных социальных программ и даст дополнительную возможность развитию экономики в районе.

"Инфраструктура сельской связи сейчас активно развивается, происходит сокращение технологического разрыва между горожанами и селянами. Модернизация технологий и сетей, развитие услуг стационарной связи являются приоритетными задачами, стоящими как перед органами власти, так и перед провайдерами", - отметила Татьяна Богданова.

Активный процесс перевода абонентов на цифровые АТС в Казанском районе начался еще в 2003 году. На сегодняшний день все 27 АТС в районе работают в цифровом формате. Новые АТС потребляют меньше энергии и места и не требует постоянно присутствия рабочей смены — за всеми параметрами следит автоматика.

"Одна из основных задач "Ростелекома" – обеспечить своих абонентов самыми современными телекоммуникационными услугами, как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Цифровизация сети - это высокая степень надежности и качества услуг. "Ростелеком" инвестирует собственные средства в модернизацию сетей связи. Только в 2017 году в Тюменской области "Ростелеком" заменил на цифровые 25 аналоговых АТС", - рассказал директор филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков.

Вместе с новыми телеком-услугами стационарная телефония остается востребованным видом связи. Многие пользователи предпочитают иметь домашний телефон как надежный, качественный и безопасный вид связи, который выгоден для длительных переговоров, междугородних и международных звонков. На сегодняшний день абонентами стационарной телефонии являются более 200 тыс. жителей Тюменской области. 

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Теги: цифровое вещание , Казанский район , Ростелеком

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