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В Тюменской области растет количество болеющих диабетом

13:42 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

46 тыс. жителей Тюменской области болеют сахарным диабетом. Из них около половины – тюменцы.

Такие данные привела главный внештатный эндокринолог региона  Людмила Суплотова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Эту цифру можно сравнить с населением целого города, например, Ялуторовска или Ишима. Ситуация осложняется еще и тем, что более половины больных сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. И это мировая проблема: с 2016 по 2017 год количество диабетиков увеличилось с 415 до 425 миллионов человек. В России диабетом болеет каждый двадцатый житель, каждый пятый имеет к нему предрасположенность", - отметила  Людмила Суплотова.

В Тюменской области ситуация похожая. По данным на ноябрь 2017 года инсулинозависимый тип диабета диагностировали у 1 тыс. 68 человек, из них женщин и мужчин почти одинаково. Второй тип диабета, когда можно обойтись без инсулина, но у человека наблюдается постоянное повышение глюкозы в крови, имеют около 23 тыс. жителей региона. Женщин среди них почти вдвое больше, чем мужчин: 15 тыс. 732 против 7 тыс. 206.

Медики бьют тревогу: за последние 17 лет диабетиков в регионе стало больше в пять раз. По словам Людмилы Суплотовой, это не столько медицинская проблема, сколько социальная. Все больше людей пешим прогулкам предпочитают автомобили, употребляют вредную пищу, не следят за уровнем сахара и артериальным давлением. Все это повышает вероятность развития эндокринологических заболеваний, в том числе диабета. При этом он может долго не давать о себе знать и проявляться только осложнениями: снижением зрения, болью в ногах, слабостью, постоянной жаждой.

Чтобы напомнить об опасности сахарного диабета и призвать жителей внимательнее относиться к своему здоровью, в Тюменской области каждый год проводят акцию "Победим диабет". В нее включились все медучреждения. Например, в консультативно-диагностическом центре "Эндос" уровень сахара в крови измерили 120 тюменцев,  более 200 получили консультации узких специалистов: кардиолога, нефролога, офтальмолога, невролога, эндокринолога. Более 50 пациентов получили рекомендации по изменению образа жизни, правильному питанию, коррекции веса.

Также в рамках акции в "Эндосе" прошли занятия "Школы сахарного диабета". Пациенты узнали об особенностях жизни с диабетом и инсулинотерапии. Всего занятия посетили боле 40 человек. Также профилактические мероприятия прошли во всех поликлиниках Тюменской области и медицинском университете.

Людмила Суплотова напомнила, что сегодня в Тюменской области есть все, чтобы бороться и противостоять диабету: учреждения, врачи, диагностическое оборудование, лекарства. Не хватает главного – желания жителей. Чем внимательнее относится человек к своему здоровью и регулярно проходит обследования, тем меньше неприятных сюрпризов его ожидает. Сахарный диабет – в их числе.

Евгения Шевцова

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Теги: здравоохранение , эндокринология , сахарный диабет

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