Тюменский боксер поборется за кубок в Санкт-Петербурге

Боксер Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва Эмин Хатаев (тренеры Л. А. Абрамов, П. Г. Корсаков) примет участие во Всероссийских соревнованиях "Кубок Н. А. Никифорова-Денисова" в Санкт-Петербурге.

Этот один из ключевых турниров российского бокса, который состоится с 27 ноября по 3 декабря, соберет более 100 сильнейших боксеров страны. Победители турнира в каждой весовой категории получат путевки в молодежную сборную на 2018 год, сообщает областная школа олимпийского резерва.