Под суд пошла директор тюменской организации, не платившая коллективу зарплату

Фото: ИА "Тюменская линия"

47-летнюю директора ООО "Тюменьгорпроект" обвиняют невыплате заработной платы своему коллективу.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, с апреля по сентябрь дама не выплачивала заработную плату семи работникам организации. Кроме того, без пособия по уходу за ребенком осталась еще одна сотрудница. Общая сумма долга по зарплате и пособию составила более 623 тыс. рублей. При этом деньги на счете организации имелись.

Ущерб возмещен в полном объеме, начисленная заработная плата и пособие выплачены. Однако дело все равно направлено в суд.