На автодороге Курган - Тюмень столкнулись Chery и большегруз "МАЗ"

Происшествия, 13:47 29 декабря 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Chery и большегруз "МАЗ" столкнулись на 178-м километре автодороги Курган - Тюмень в Тюменском округе 29 декабря, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Предварительно, 48-летняя водитель Chery выехала на встречную полосу. Травмы получили водитель легкового авто и 27-летний водитель большегруза.

Обстоятельства ДТП выясняются.

