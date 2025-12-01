Житель Викуловского района получил год условно за незаконный оборот контрафактных сигарет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лишение свободы на один год условно с испытательным сроком в один год получил 62-летний житель Викуловского района за незаконный оборот контрафактных сигарет, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что подсудимый с января 2023 года по март 2024 года незаконно приобрел у неустановленного лица для сбыта 8,3 тыс. пачек на сумму более 1 млн рублей контрафактных сигарет. Немаркированные пачки сигарет он хранил в надворных постройках в с. Викулово.

Изъятая у осужденного контрафактная табачная продукция подлежит уничтожению.