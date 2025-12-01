Восемь техногенных пожаров потушили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за прошедшие сутки, 28 декабря. В них пострадал один человек, один – эвакуирован. Подразделения МЧС России по региону три раза привлекались на ликвидацию последствий ДТП, один раз оказали помощь населению, сообщили в пресс-службе ведомства.

В посёлке Винзили на ул. Комсомольская горела хозяйственная постройка. Огонь ликвидировали на площади 100 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Еще одна хозпостройка горела в селе Гилёво Заводоуковского округа. Причиной стало нарушение правил устройства при эксплуатации печи. Огонь ликвидировали на 70 кв. м.

В Тюмени в СНТ "Малинка" тушили пожар в жилом доме на ул. Центральная. Огонь ликвидировали на площади 10 кв. м. Причина возгорания – короткое замыкание.

В селе Большое Сорокино Сорокинского округа в одиннадцатом часу вечера поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Советская. Огонь ликвидирован на площади 10 кв. м. На пожаре пострадал один человек, один человек был эвакуирован. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.