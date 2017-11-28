Тюменец вырастил на участке около шестидесяти кустов конопли

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Мужчину, обвиняемого в незаконном культивировании конопли, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, осенью 2015 года в поле, вблизи п. Боровский, мужчина собрал семена дикорастущей конопли. Летом следующего года он решил вырастить коноплю в домашних условиях. Мужчина арендовал частный дом в Заречном микрорайоне Тюмени. Купив необходимое оборудование, он приступил к выращиванию конопли.

В сентябре 2016 года в арендуемом доме произошел пожар, при тушении которого сотрудники МЧС обнаружили нарколабораторию по выращиванию конопли. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 59 кустов конопли.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.