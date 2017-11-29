На Широтной отключат светофор

Cветофорные объекты в районе дома №113 на ул. Широтной в Тюмени отключат в связи с плановыми работами на сетях 29 ноября с 9 до 17 часов.

Подробную информацию можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте предприятия.