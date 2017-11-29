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На Широтной отключат светофор

08:16 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Cветофорные объекты в районе дома №113 на ул. Широтной в Тюмени отключат в связи с плановыми работами на сетях 29 ноября с 9 до 17 часов.

Подробную информацию можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте предприятия.

 

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Теги: Тюменьгортранс , дорожное движение , отключение светофоров

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