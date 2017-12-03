В регионе подвели предварительные итоги программы по предоставлению земли многодетным семьям

Фото Юрия Комолова

13 тыс. 143 многодетных семей, проживающих в Тюменской области, имеют право на бесплатный земельный участок. По результатам проверки документов в 26 муниципальных образованиях приняты решения о постановке этих семей на учет. Большая часть из них – жители Тюмени – 5 тыс. 308 семей (40,4 %).

После внесения изменений в закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" критерия нуждаемости в жилых помещениях темп роста очереди снизился: за 9 месяцев 2016 года очередь пополнилась на 404 семьи, за аналогичный период текущего года – на 108 семей.

Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, за период реализации закона многодетным семьям предоставили 5 тыс. 565 земельных участков площадью 635 га. Наибольшее количество предоставленных участков приходится на города: Тюмень – 1 тыс. 113, Заводоуковск – 640, Ялуторовск – 406, а также Тюменский район – 530. Соотношение количества предоставленных земельных участков к количеству многодетных семей, принятых на учет, составляет 42,3 %.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти области за 9 месяцев 2017 года сформировано 11 перечней земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению многодетным семьям города Тюмени (в д. Падерина) и Тюменского района (в д. Падерина, д. Тураева, д. Нариманова). В указанные перечни вошло 817 участков для индивидуального жилищного строительства. В текущем году предоставлено 790 земельных участков, из них 209 – семьям города Тюмени.