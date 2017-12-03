up

3.12.2017 воскресенье

EUR 69.7478

USD 58.5182

В Тюмени -2..-4 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

В регионе подвели предварительные итоги программы по предоставлению земли многодетным семьям

17:01 03 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Юрия Комолова

13 тыс. 143 многодетных семей, проживающих в Тюменской области, имеют право на бесплатный земельный участок. По результатам проверки документов в 26 муниципальных образованиях приняты решения о постановке этих семей на учет. Большая часть из них – жители Тюмени – 5 тыс. 308 семей (40,4 %).

После внесения изменений в закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" критерия нуждаемости в жилых помещениях темп роста очереди снизился: за 9 месяцев 2016 года очередь пополнилась на 404 семьи, за аналогичный период текущего года – на 108 семей.

Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, за период реализации закона многодетным семьям предоставили 5 тыс. 565 земельных участков площадью 635 га. Наибольшее количество предоставленных участков приходится на города: Тюмень – 1 тыс. 113, Заводоуковск – 640, Ялуторовск – 406, а также Тюменский район – 530. Соотношение количества предоставленных земельных участков к количеству многодетных семей, принятых на учет, составляет 42,3 %.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти области за 9 месяцев 2017 года сформировано 11 перечней земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению многодетным семьям города Тюмени (в д. Падерина) и Тюменского района (в д. Падерина, д. Тураева, д. Нариманова). В указанные перечни вошло 817 участков для индивидуального жилищного строительства. В текущем году предоставлено 790 земельных участков, из них 209 – семьям города Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: земля многодетным

Последние новости

17:01 В регионе подвели предварительные итоги программы по предоставлению земли многодетным семьям
16:37 Молодых актеров и режиссеров приглашают на творческую встречу
15:22 Китай увеличит разведку нефти и газа для ослабления зависимости от импорта
14:36 В Тюмени появились деревья из пластика
13:38 Двадцать пять лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение.
13:25 "ТЭФИ-Регион" в Тюмени: как выглядит телевидение за пределами столицы Фото
13:01 Тюменских продавцов меда обяжут указывать полную информацию о товаре
12:35 Владимир Якушев: тюменцы с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в жизни региона
12:14 Созоново может стать частью большого туризма, полагают эксперты
11:20 День Неизвестного Солдата - дань памяти защитникам Отечества, чьи имена канули в вечность
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: тюменцы с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в жизни региона

День Неизвестного Солдата - дань памяти защитникам Отечества, чьи имена канули в вечность

Губернатор поздравил тюменских юристов с профессиональным праздником

Политика

На встрече в Ишиме единороссы Тюменской области обсудили федеральный бюджет

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

Экономика

Китай увеличит разведку нефти и газа для ослабления зависимости от импорта

В модернизацию системы водоснабжения Тюмени вложат более двадцати миллиардов рублей

Развязку Тюмень – Боровский - Богандинский начнут строить в 2018 году

Общество

В регионе подвели предварительные итоги программы по предоставлению земли многодетным семьям

Молодых актеров и режиссеров приглашают на творческую встречу

В Тюмени появились деревья из пластика

Спорт

Проект "Женский футбол – в ссузы" выиграл грант президента

Тюменский "Рубин" разгромил "Горняк" из Учалов

В матче открытия чемпионата мира по футболу сыграют худшие команды турнира

Происшествия

На родовых угодьях в Югре брат застрелил брата

Неудачливых грабителей-взрывателей осудят в Тюмени

Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+