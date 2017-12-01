"Рубин" подписал нового нападающего

vhlru.ru

Тюменский ХК "Рубин" продолжает работу по формированию оптимального состава - сибирский клуб Высшей хоккейной лиги подписал контракт с нападающим Вадимом Кравченко.

19 ноября этому воспитаннику омской школы исполнилось 24 года. В прошлом сезоне Кравченко являлся одним из лидеров атакующей линии нижнетагильского "Спутника". По системе "гол+пас" в сорока одном матче регулярного чемпионата он набрал 20 очков (12+8). Это был третий результат среди нападающих уральского клуба. Впереди Кравченко оказались выступающий сейчас за "Рубин" Виталий Жиляков (12+16) и Михаил Мокин (9+19). В 12 встречах плей-офф форвард забросил 4 шайбы и отметился одной результативной передачей. По итогам кубковой части сезона новоиспеченный рубиновец стал вторым снайпером "Спутника" следом за Денисом Мингалеевым (5 шайб). В межсезонье Кравченко перешел в усть-каменогорское "Торпедо", за которое провел 15 матчей, заработав 6 очков (1+5).

На раннем этапе карьеры Кравченко играл в Северной Америке. В Молодежной хоккейной лиге он выступал за "Мамонтов Югры" из Ханты-Мансийска. Летом 2014 года провел два матча за "Рубин" на предсезонном турнире. Затем перешел в челябинский "Челмет".

В "Рубине" Кравченко будет выступать под номером 33, сообщает пресс-служба клуба.