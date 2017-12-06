Владимир Якушев: конфликтные люди расшатывают команду

Владимир Якушев: конфликтные люди расшатывают команду. Фото ИА "Тюменская линия"

Дружелюбная атмосфера внутри команды позволит достичь поставленных целей. Профессионализм сотрудников не должен оправдывать их негативных личностных качеств. Об этом заявил Владимир Якушев на полуфинале всероссийского конкурса "Лидеры России" в Екатеринбурге.

Тюменский губернатор является одним из наставников проекта и выступил с мастер-классом "Современные технологии управления региональным развитием". Помимо практических советов обо всех этапах реализации собственных проектов (от управления регионом до создания бизнес-структуры) Владимир Якушев сделал акцент на личных качествах.

"Если человек не умеет выстраивать коммуникации, то ему будет тяжело возглавлять какие-то проекты, управлять командой. Коммуникабельность лидера – одно из основных требований", - пояснил он.

Еще один совет, который дал глава региона – тщательно подбирать команду, опровергнув досужее мнение, что можно "закрыть глаза" на недостатки человека, если он качественно выполняет свою работу. Конфликты внутри коллектива делают его уязвимым.

"Умение работать в команде, выстраивать межведомственное взаимодействие с коллегами, это очень дорогого стоит. Конфликтные люди, как правило, разрушители, и не хотелось бы иметь таких людей в своей команде", - подчеркнул Якушев, добавив, что именно лидер отвечает за психологический климат в коллективе.

Ежедневная работа, в том числе и над собой, увлеченность, прагматизм и профессионализм позволят достичь успеха в любой сфере.

Напомним, что 300 управленцев Уральского федерального округа, в том числе 44 тюменца боролись за выход в финал в рамках Всероссийского конкурса "Лидеры России", который пройдет в 2018 году в Москве.

Екатерина Исаева