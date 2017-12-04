Владимир Якушев нацелил будущих лидеров на кропотливый труд

Форум "Лидеры России"

Основные составляющие успеха раскрыл Владимир Якушев участникам полуфинала всероссийского конкурса "Лидеры России", который проходит в Екатеринбурге. Тюменский губернатор является одним из наставников проекта и провел для молодых и амбициозных участников мастер-класс.

По признанию организаторов конкурса, Якушев – один из сильнейших региональных лидеров, его опыт, нетривиальный подход и темпы роста, которые показывает областная экономика, послужат хорошим примером начинающим управленцам.

Прежде чем рассказать полуфиналистам о современных технологиях управления региональным развитием, Владимир Якушев обозначил разницу между лидером и управленцем. Главное – ответственность не только за принятые решения, но и за психологическое состояние того коллектива, который он возглавляет.

"Это очень важно, и за это вы несете персональную ответственность. Если лидер не влияет на микроклимат организации, либо у него это не получается, он не выполняет свою задачу. Наступит время, и вы не сможете достойно среагировать на вызовы, которые встанут перед вами и вашей компанией", - пояснил он.

Еще один момент, на который обратил внимание губернатор, это харизматичность и внутренний стержень: умение принять непопулярные решения и повести за собой команду при этом, не утратив доверие. Другими словами - лидерство понятие психологическое, а управленчество – социальное. Губернатор Тюменской области выразил надежду, что в полуфинал всероссийского конкурса вышли именно будущие лидеры, а не просто руководители.

И, действительно, в Екатеринбурге собрались 300 человек, которые так или иначе связаны с бизнесом, общественной деятельностью, муниципальным управлением. У большинства из них за плечами уже есть опыт работы, есть собственное видение решения тех или иных задач, многие из них уже выстроили желаемый карьерный путь. Участие в этом конкурсе – еще одна ступень к личным целям. Выступление Владимира Якушева не единожды прерывалось аплодисментами, и как говорили затем в кулуарах: никто не ожидал от политика такого высокого уровня искренности, открытости и желания поделиться своими наработками.

В первую очередь губернатор Тюменской области посоветовал очень критично оценить преимущества и недостатки. "Для принятия решений нужно оценить те факторы, в которых находится регион. Если говорить о Тюменской области, то это энергетическое сердце России. С одной стороны, мы имеем неплохое географическое положение, но если посмотреть с точки зрения развития АПК (реализации зерна), то вывозить далеко за пределы региона его не рентабельно. Принимая то или иное решение, мы должны задать себе вопрос: можем ли мы изменить тот или иной фактор или нет и сколько времени на это потребуется", - уточнил Якушев.

К теме конкуренции Владимир Якушев подошел особенно тщательно. Реалии таковы, что сегодня все регионы конкурируют между собой, достижения отражаются во всевозможных рейтингах, в том числе в национальном.

"У нас всегда по этим показателям есть вопросы: насколько они объективны, насколько правильно считается тот или иной показатель, так как субъекты все разные (культура, образование, инфраструктура). Я считаю, что важно конкурировать с самим собой. Другими словами, если экономика Тюменской области ежегодно растет на пять процентов, и это та задача, которую мы ставим перед собой, то мы конкурентоспособны. И это применимо не только к региону, но и к муниципалитетам, банкам, лизинговым компаниям и т.д. Если вы составили для себя бизнес-план и его выполняете, то вы растете, но если вы занимаете 85 из 89 мест, не значит, что можно расслабляться. Важно понимать, где вы находитесь", - подчеркнул губернатор.

Готовность принимать жесткие управленческие решения, выходить из зоны комфорта, ставить новые амбициозные, но реальные задачи перед собой и перед своей командой – все это Владимир Якушев продемонстрировал наглядно, предоставив на суд полуфиналистов основные показатели развития региона с 2006 года по сегодняшний день: объем валового продукта, объем инвестиций, индекс промышленного производства.

"Нельзя быть специалистом во всех отраслях и очень важно привлечь в свою команду людей, которые в этих сферах действительно разбираются. И, что немаловажно, члены вашей команды должны "гореть", хотеть достичь высоких результатов. Не надо бояться делегировать полномочия людям. Если говорить о развитии муниципалитетов или региона, нельзя зацикливаться на чем-то одном – мы не можем заниматься только инфраструктурой и не обращать внимания на здравоохранение, образование. Всегда нужно действовать по всем фронтам. Нужно уметь "держать руку на пульсе" по всем направлениям государственного муниципального управления", - сказал губернатор Тюменской области.

Особое внимание во время мастер-класса он обратил на взаимодействие власти и бизнеса. Как известно, тюменский регион славится четкой и слаженной работой с инвесторами, этот факт был отмечен и высшим руководством страны, об этом и говорит число предприятий, которые ежегодно открываются в Тюмени, Тобольске, Ишиме и других муниципалитетах области.

"Нужно понимать, что взаимодействие власти и бизнеса это сложно, но есть главная задача, которая нас объединяет – это развитие нашей страны. От этой задачи и надо отталкиваться, принимая то или иное управленческое решение. Понятный и открытый диалог с инвесторами приносит результат. Я считаю, что главное, с чем должен прийти бизнес в наш регион - это рабочие места. Больше ничем мы бизнес "грузить" не должны: ни благотворительностью, ни поддержкой спорта, участием в каких-то других программах. И, как показывает практика, со временем бизнес приходит сам и внедряет, к примеру, собственные образовательные программы и выходит с другими предложениями", - объяснил Владимир Якушев.

По мнению губернатора Тюменской области, формула успеха в любом деле основана на прагматизме, вовлеченности, опыте и интуиции. При этом не нужно забывать, что рассчитывая получить высокий результат, нужно быть готовым к большим объемам работы, в том числе и над самим собой.

Завершил свое выступление тюменский губернатор, приведя цитату президента Владимира Путина: "Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти годы я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил", добавив, что именно совесть перед людьми у управленца должна быть чиста.

По завершению мастер-класса желающих задать вопросы было очень много, даже во время перерыва к Владимиру Якушеву подходили те, кто хотел получить уточнения по его выступлению, очень многих полуфиналистов интересовало мнение наставника по насущным вопросам.

Добавим, победители региональных полуфиналов определяются отдельно по каждому федеральному округу на основании рейтинга. В финал конкурса "Лидеры России" выйдут 300 человек. Он состоится в Москве в январе, феврале 2018 года. Финал определит 100 победителей, которые смогут в течение года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса.

Екатерина Исаева