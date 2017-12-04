В Екатеринбурге стартовал полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры России"

фото ИА "Тюменская линия"

300 управленцев Уральского федерального округа, в том числе 44 тюменца поборются за выход в финал в рамках Всероссийского конкурса "Лидеры России", который стартовал в Екатеринбурге 4 декабря.

По словам организаторов, конкурс проводится в соответствии с поручением президента в рамках платформы "Россия-страна возможностей". Его задача - продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты и выявить сильнейших управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможность для реализации.

К участию в конкурсе приглашались граждане в возрасте до 50 лет, имеющие опыт управления не менее 5 лет. Участникам моложе 35 лет нужно иметь за плечами два года руководящей должности. Из почти 200 тыс. участников, путевку в полуфинал получили 2 тыс. 700 человек, из них 300 конкурсантов в течение трех дней будут проходить тестирование в столице Урала. Имена финалистов станут известны 8 декабря.

Игорь Холманских. Фото ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, приветствуя участников, отметил, что сегодня здесь собрались те, за кем будущее станы, люди, которые готовы работать на благо России. "Мало создать социальный лифт, нужно его еще заполнить качественными пассажирами. Полуфинал первый в стране, участники из других округов будут ориентироваться на нас. Уральский федеральный округ - чемпион по количеству конкурсантов в сфере строительство и транспорта. На Урале мощная научная сфера, а молодежь ориентирована на результат. Главное достоинство конкурса - объективность. Вы уже доказали, что можете ставить непростые цели и достигать их", - сказал он.

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, без креативных кадров нельзя достичь высоких целей. "Мы станем пристально смотреть, как проходит конкурс, наши кадровые службы будут держать победителей на примете", - пообещал он.

Директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров напомнил о критериях, которым должны соответствовать конкурсанты, это лидерские качества, нацеленность на результат, умение работать в команде, коммуникационные возможности, умение оценивать информацию. "При этом самым важным критерием является социальная ответственность. Под этим критерием подразумевается любовь к стране, критическое отношение к тому, что происходит, готовность решать те вызовы, которые существуют. И это самые главные критерии оценки современного лидера", - подчеркнул он.

Конкурс является вызовом не только для участников, но и для наставников, считает депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников: "Для меня это тоже вызов, я стал наставником и буду рад, если меня кто-то из участников выберет".

Павел Крашенинников. Фото ИА "Тюменская линия"

В полуфинале конкурса принимают участие молодые управленцы из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также из ХМАО и ЯНАО. Из 17,5 тыс. заявок от представителей УФО, до полуфинала дошли 300 человек.

У участников полуфинала впереди насыщенный день. Они будут работать в командах по 10 человек. При этом каждый из них поменяет команду трижды. Конкурсанты проведут самопрезентацию, взаимную оценку участников, управленческий кейс, получат задание на поиск фактов и др. Эксперты поставят оценки участникам по системе, разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. При этом будут учитываться такие компетенции, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде и др. Результаты прохождения оценки определяют значения индивидуального рейтинга каждого участника по итогам данного этапа.

Победители региональных полуфиналов определяются отдельно по каждому федеральному округу на основании рейтинга. В финал конкурса " Лидеры России" выйдут 300 человек. Он состоится в Москве в январе, феврале 2018 года. Финал определит 100 победителей, которые смогут в течение года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и госупрввления, среди который губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он проведет 4 декабря мастер-класс на тему: "Современные технологии управления региональным развитием".

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Анжела Лебедева, Екатерина Исаева