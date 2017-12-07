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Киберспортсмены в Тюмени поборются за сто пятьдесят тысяч рублей

15:00 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
moi-portal.ru

Около 600 человек из Санкт-Петербурга, Ярославля, Ставрополя, Екатеринбурга, Республики Дагестан, Тюмени, Югры, Ямала примут участие в первом киберспортивном форуме в Тюмени 17 декабря.

Начиная с 12 часов в технопарке будут проходить турниры по пяти дисциплинам: DOTA 2, CS:GO, FIFA, Hearthstone, Tekken 7. На данный момент проведено более 50 игр среди участников online-турнира. Призовой фонд форума – более 150 тыс. рублей.

"Киборспорт – это спорт будущего. Важность проведения этого форума равна рождению киберспорта в Тюмени", – говорит представитель команды "Cyber Sable" Сергей Калмыков.

Зрители и болельщики смогут почувствовать себя настоящими киберспортсменами, благодаря интерактивным площадкам. Для них организуют киберарены с мощными компьютерами и последними новинками видеоигр. Желающие смогут попробовать силы в карточной онлайн-игре Hearthstone по мотивам вселенной Warcraft, игровое пространство которой стилизуют под деревенскую таверну.

Гостей также ждут зона отдыха с VR и PS4, косплей, тематические фотозоны, призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

Для тех, кто хотел бы представить идеи заинтересованной аудитории, состоится конвейер проектов. На нем можно будет провести презентацию и получить эффективную обратную связь. Самые успешные идеи получат возможность реализации в 2018 году.

Еще одно важное событие форума -  круглый стол, на котором обсудят перспективы развития киберспорта в Тюменской области. Ожидается, что мероприятие посетит представитель Федерации компьютерного спорта России.

Прямую трансляцию киберфорума можно будет посмотреть здесь.

Учредитель форума: департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской Области. Организаторы – тюменское отделение Федерации компьютерного спорта России и центр развития регионального медиа и кино "Медиаполис".

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Теги: киберспортивный форум , Тюмень , компьютерный спорт

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