Тюменец сыграет на "Кубке Вызова" молодежки

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Представитель "Тюменского легиона" защитник Павел Ушаков выйдет в составе Восточной дружины в споре за "Кубок Вызова" на ледовую площадку в Астане 11 января.

МХЛ назвала полные составы сборных конференций "Восток" и "Запад", которые в девятый раз сразятся за кубок.

18-летний Ушаков выступает в Молодёжной лиге второй сезон. Он является воспитанником тюменской школы хоккея. Сейчас он находится в стане команды мастеров "Рубин". Павел уже провел один матч в высшей лиге с орским "Южный Уралом". В нем Ушаков заработал положительный показатель полезности, сообщает пресс-служба клуба.

В состав сборной "Востока", по традиции, вошли игроки всех команд. В том числе, хоккеисты "Мамонтов Югры" - вратарь Павел Нечистовский, а также нападающие Владимир Гайдеик и Денис Еркин, который родился в Тюмени, где и начинал заниматься хоккеем.

Главным тренером "Востока" назначен Дмитрий Стулов, который является наставником магнитогорских "Стальных лисов". Рулевым команды "Запад" будет Михаил Милёхин из питерского СКА-1946.

Сейчас общий счет в борьбе за "Кубок Вызова" в пользу Западной дружины – 6:2. Четыре лучших игрока встречи примут участие в "Матче звезд КХЛ".