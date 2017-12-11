В аэропорту Ханты-Мансийска гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка

Гостей Ханты-Мансийска встретили Дед Мороз и Снегурочка/admhmansy.ru

Развлекательную анимационную программу подготовили Дед Мороз и Снегурочка для пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Ханты-Мансийска.

Поприветствовав гостей, сказочные персонажи тут же проверяли их на сообразительность и смекалку, наперебой загадывали туристам загадки, шутили и дарили памятные сувениры.

Гостей также приглашали в установленный в аэропорту импровизированный чум для знакомства с обычаями коренных жителей. Им предлагали загадать желание и повязать на рога волшебного оленя символическую цветную ленточку. Голубая символизировала вет неба, красная – цвет земли, белая – цвет чистоты.

Пассажиры благодарили Деда Мороза и Снегурочку за радушный прием и спешили в город, чтобы окунуться в атмосферу новогодней столицы, сообщается на официальном портале органов местного самоуправления.

﻿ Гостей Ханты-Мансийска встретили Дед Мороз и Снегурочка/admhmansy.ru 1 /