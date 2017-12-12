На Щербакова отключат светофоры

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Два светофора отключат в Тюмени 12 декабря с 9 до 13 часов.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжени в это время не будут работать объекты на пересечении ул. Щербакова и ул. Муравленко и в районе дома № 88 на ул. Щербакова.

Тюменьгортранс просит пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.