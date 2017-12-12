Владимир Якушев поручил усилить работу по профилактике наркомании

admtyumen.ru

Наркоситуация в Тюменской области контролируемая. Об этом сообщил начальник регионального УМВД России Юрий Алтынов на заседание антинаркотической комиссии, которую провел губернатор Владимир Якушев 11 декабря.

"Расследовано почти 1,5 тысячи наркопреступлений, к уголовной ответственности привлечено более 1 тысячи 400 преступников", - сообщил он.

Наркоситуация в подростковой среде также характеризуется положительной динамикой. За 10 месяцев 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения на 47,0% (с 17 до 9). Как отметила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, более чем в два раза сократилось число несовершеннолетних, поступивших с диагнозом отравление наркотическими веществами.

В регионе проводят массовые тестирования, которые выявляют употребляющих наркотики. Работает "киберпатруль", он помогает блокировать в Интернете ресурсы, предлагающие психоактивные вещества. Ведется просветительская работа с родителями, учащимися, студентами, волонтерами.

Весь комплекс мероприятий будет продолжен и в следующем году. "Ни в коем случае нельзя снижать давление на преступников, необходимо активизировать и профилактическую работу, от этого зависит здоровье и жизнь наших земляков", - подчеркнул Владимир Якушев.