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Театр-студия "Быть" приглашает на премьеру спектакля "Семь Я"

16:49 13 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Сдача грантовой комиссии спектакля "Семь Я" театр-студии "Быть" 4 ноября 2017 года. Фото Владимира Чебалдина

Премьера семейного спектакля "Семь Я" от театра-студии "Быть" состоится на площадке МТЦ "Космос" 23 и 24 декабря, начало в 12 часов.

Как гласит описание постановки, действо окунет зрителей в жизнь одной многодетной семьи, которая, по задумке режиссера, не привязана ни к какому-то времени, ни к какой-то стране.

"То, что будет происходить в этой семье, — абсолютно верно для всех жителей в любом уголке нашей планеты. Мы приготовили для зрителя трогательно-смешную историю первых переживаний и неудач молодых родителей. Вся ситуация постепенно перерастает в легкую семейную драму: продолжатели рода появляются один за другим, и вот уже на маленьком семейном плоту не только Я, но еще и Семь", - рассказал режиссер театр-студии "Быть" Артем Васильев.

По его словам, постановка будет интересна не только взрослым, но и детям. Возрастное ограничение на посещение спектакля — 6+.

Режиссер отмечает, что артисты научат всех пришедших спасаться от передряг и не тонуть во время очередной семейной бури, а также не умирать со скуки во время штиля. Один простой и доступный рецепт семейного счастья усвоит каждый, кто окажется в зале.

На создание постановки театральный коллектив выиграл областной грант в размере 200 тыс. рублей. Сдача для комиссии состоялась 4 ноября в День народного единства.

Стоимость билетов: от 300 до 400 рублей. Купить можно онлайн или в кассах МТЦ "Космос".

Владислав Соколов

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Теги: грант , молодежь , премьера , спектакль , театр

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