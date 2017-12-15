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Тюмень примет киберспортсменов всей страны

15:10 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
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Беспрецедентным событием назвали организаторы киберспортивный форум в Тюмени. Он состоится в Тюменском технопарке 17 декабря, начало в 12 часов.    

Около 700 спортсменов из 20 городов сразятся в финальных играх DOTA 2, CS:GO, FIFA- 2018, Hearthstone, Tekken 7 за призовой фонд в размере 150 тыс. рублей. Следить за турнирами в социальных сетях, как ожидается, будут около 35 тыс. человек.   

"Это первое событие за Уралом и в стране, позволившее объединить столько направлений игр на одной площадке, потому что, как правило, у каждой игры свои турниры. С этой точки зрения проект очень важен", - отметил председатель организационного комитета Тюменского киберспортивного форума Роман Чуйко на пресс-конференции, посвященной событию.  

Он отметил, что форум постарались сделать максимально интересным для участников и зрителей.

В Тюмень приедет известная киберспортсменка Елена Урусова, которая будет комментировать одну из игр, а также примет участие в мероприятиях в рамках форума. Для гостей организуют зону отдыха с VR и PS4, косплей, интерактивные тематические фотозоны с возможностью распечатки фотографий, фудкорт. Откроется киберарена, где желающие смогут поиграть на мощных компьютерах. Например, попробовать силы в игре Hearthstone по мотивам вселенной Warcraft, игровое пространство которой стилизуют под деревенскую таверну. Организаторы обещают красочное открытие форума, а также розыгрыш игровой приставки PlayStation в соцсетях.

Важным событием форума станет круглый стол, где обсудят перспективы развития киберспорта в Тюменской области. К участию пригласили представителей вузов, исполнительной власти, бизнес - сообщества. Ожидается присутствие представителя Федерации компьютерного спорта России.

"Наша задача - объединить все киберспортивные сообщества города, области, региона, чтобы реализовать их планы - отметил председатель Тюменского отделения Федерации компьютерного спорта Сергей Калмыков. - Уже в 2018 году мы планируем претендовать на календарный план общей федерации и участвовать в общероссийских федеральных проектах - Кубке России, студенческих лигах. Важно и то, что федерация компьютерного спорта России запустит школьную программу, которая будет направлена на развитие этого направления спорта, создание Школьной лиги". 

Участники пресс-конференции подчеркнули беспрецедентную поддержку, оказанную правительством, в ходе подготовки к форуму. Учредителем события выступил департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, он же финансирует проект. По словам заместителя руководителя департамента Ирины Широковой, с предложением провести мероприятие в области киберспорта обратились сразу несколько инициативных групп.  

Она напомнила, что киберспорт в России получил официальное признание и набирает популярность в Тюменской области. В числе его поклонников люди разных возрастов. Интерес к теме проявляют представители образования и бизнеса.    

"Не интегрированным в киберсообщество людям часто сложно понять тех, кто занимается таким видом спорта. Одна из задач форума - показать, что у представителей этого сообщества есть своя культура, позитивные ценности, и, возможно, разрушить какие-то стереотипы. Мы также хотим обсудить перспективы развития киберспорта в Тюменской области с его поклонниками, представителями образования, власти. Надеемся, что в перспективе это обсуждение выльется в четкую программу"  - сказала Ирина Широкова. 

Татьяна Ковалева

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Теги: Тюменский технопарк , киберспортивный форум

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