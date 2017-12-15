Специалисты ТИУ реализуют инновационные проекты в сфере ЖКХ в Салехарде

Заключение соглашение между администрацией Салехарда и ТИУ. Фото пресс-службы ТИУ.

Тюменский индустриальный университет и администрация Салехарда договорились о долгосрочном сотрудничестве. Соответствующее соглашение в Тюмени подписали глава администрации Салехарда Иван Кононенко и проректор по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета Людмила Габышева.

Документ предполагает стратегическое сотрудничество в области развития жилищно-коммунального комплекса столицы Ямала. Сюда входят инженерная инфраструктура, благоустройство, программа по формированию комфортной городской среды, энергосбережение, организация дорожного движения, развитие улично-дорожной сети. Салехард предоставит специалистам Тюменского индустриального университета площадку для реализации на базе муниципального образования пилотных проектов в указанных сферах.

По словам Людмилы Габышевой, документ предполагает, в первую очередь, научное сотрудничество, применение современных и передовых технологий.

"На сегодняшний день опорный университет реализует свою программу стратегического развития. Области, на которые направлено решение задач, как раз входят в зону интересов Салехарда. Это и архитектурный образ региона, и освоение трудноизвлекаемых запасов, и строительство в условиях мерзлоты. Все это актуально для города. Кроме того, это и образовательные программы – получение высшего образования, ранняя профориентация среди школьников, непрерывное образование, дополнительное образование. То есть спектр наших общих интересов достаточно широк", - отметила она.

Иван Кононенко выразил уверенность, что сотрудничество ТИУ и администрации Салехарда будет плодотворным и послужит на благо жителей северного города.

"Сегодня в Салехарде исполняются указы президента, создается комфортная среда, строятся дороги, парки и скверы. Учитывая наш климат, очень важно энергосбережение, тепло- и водоснабжение. И именно в этом университете есть определенные кафедры, работающие по данным направлениям. И не просто работающие, а применяющие новые технологии, инновации. Для нас это очень важно", - отметил он.

Иван Кононенко добавил, что сотрудничество с научным сообществом университета сделает проводимую в Салехарде работу еще более результативной. В ближайшее время делегация вуза посетит столицу Ямала, где состоится более детальное и предметное обсуждение соглашения.

Любовь Голышева