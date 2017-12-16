В Норвегии кот выжил после сорока минут машинной стирки

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил сорок минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти.

Кот незаметно пробрался в барабан, когда отец семейства открыл стиральную машину, чтобы вытащить из нее часть одежды. По окончании стирки кота обнаружил 14-летний Йоаким.

​"Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить", — рассказывает мальчик.

Кота отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью. По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такого случая в ее практике еще не было. Тем не менее, она считает, что такое происходит часто, просто не о каждом подобном эпизоде становится известно, пишет РИА Новости.