Золотые значки ГТО вручат десяти тюменцам

Фото: департамент спорта Тюмени

Десять тюменцев получат золотые знаки отличия комплекса ГТО по итогам областного летнего фестиваля среди взрослого населения на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита-2017".

Как сообщает Центр спортивной подготовки, среди них представители не только города, но и муниципальных образований. Также состоится награждение победителей и призеров конкурса на лучшую районную газету по продвижению ВФСК ГТО.

Напомним, торжественная церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита-2017" пройдет в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) 20 декабря, начало в 16 часов.

В этот вечер заслуженные награды получат лучшие спортсмены и их тренеры в олимпийских и неолимпийских видах, атлеты с ограниченными физическими возможностями и их наставники. Будут отмечены юные спортсмены, подающие большие надежды, педагоги в области физической культуры и спорта, лучшие команды, федерации, трудовые коллективы, культивирующие здоровый образ жизни, спортивные клубы. Впервые за всю историю конкурса (проводится с 1995 года) назовут победителя и лауреатов в категории "Лучший спортивный волонтер". Всего в этом году предусмотрено 15 номинаций.