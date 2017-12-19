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В село Лабино пришел природный газ

16:05 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В село Лабино пришел природный газ. Фото: Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Очередной газопровод, построенный в рамках реализации региональной программы газификации, сдала в промышленную эксплуатацию управляющая организация ООО "Газпром межрегионгаз Север" в преддверии новогодних праздников.

"Работы на объекте с. Лабино вели управляемые организации АО "Газпром газораспределение Север" совместно с АО "Строительное управление Север". Всего за месяц газовики проложили более пяти километров газопровода, возможность подключиться к сетям газоснабжения получили 80 домовладений", - прокомментировала директор Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" Анастасия Колбычева.

Как сообщает пресс-служба компании, всего в рамках региональной программы газификации 2014-2017 гг. специалисты построят 992 км газовых сетей, голубое топливо поступит в 138 населенных пунктов юга Тюменской области, газ придет в дома 17 тыс. семей.

На сегодняшний день уже построено 202 объекта газораспределения. Все работы выполняются по утвержденному графику.

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Теги: газификация , Газпром Межрегионгаз Север

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