В село Лабино пришел природный газ

В село Лабино пришел природный газ. Фото: Фото ООО «Газпром межрегионгаз Север»

Очередной газопровод, построенный в рамках реализации региональной программы газификации, сдала в промышленную эксплуатацию управляющая организация ООО "Газпром межрегионгаз Север" в преддверии новогодних праздников.

"Работы на объекте с. Лабино вели управляемые организации АО "Газпром газораспределение Север" совместно с АО "Строительное управление Север". Всего за месяц газовики проложили более пяти километров газопровода, возможность подключиться к сетям газоснабжения получили 80 домовладений", - прокомментировала директор Южного треста АО "Газпром газораспределение Север" Анастасия Колбычева.

Как сообщает пресс-служба компании, всего в рамках региональной программы газификации 2014-2017 гг. специалисты построят 992 км газовых сетей, голубое топливо поступит в 138 населенных пунктов юга Тюменской области, газ придет в дома 17 тыс. семей.

На сегодняшний день уже построено 202 объекта газораспределения. Все работы выполняются по утвержденному графику.