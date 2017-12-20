Двое гостей Тюмени случайно выстрелили в маршрутку

Проверку по факту выстрела в маршрутку на перекрестке ул. 30 лет Победы и ул. Мельникайте проводит полиция Тюмени.

Вызов поступил в 14 часов 26 19 декабря в дежурную часть отдела полиции № 7. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что выстрел произвели из пневматического оружия. Задержанные неработающие мужчины, оба уроженца Свердловской области, 1986 и 1976 годов рождения, утверждают, что выстрел был самопроизвольный.

Полицейские устанавливают свидетелей пришествия. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.