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Тюменская область продолжает музейную революцию

12:49 20 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Возможность увидеть уникальные музейные экспонаты должна быть у всех жителей Тюменской области. Внедрение интерактивных технологий, в том числе в районах, позволит познакомить россиян с огромными фондами, которые есть в регионе.

В программе "Час с губернатором" глава региона Владимир Якушев подчеркнул, что активное использование информационных технологий, креативный подход к организации выставок сделает музеи более востребованными.

"Не только в Тюменской области, но и в целом в России, есть огромные фонды, которые одномоментно показать невозможно. Их необходимо оцифровывать, использовать интерактивные технологии для демонстрации музейных ценностей. Очень важно, чтобы эти технологии были внедрены и в районных музеях. Нужно, чтобы жители не только Тюменской области, но и других регионов смогли увидеть уникальные экспонаты", - подчеркнул он.

Напомним, что в Тюменской области в 2017 году введен в эксплуатацию современный комплекс музейно-просветительского объединения им. Славцова. Его площадь составляет 30 тыс. кв. м, из них 9 тыс. отданы под музейные фонды. Сейчас все музейные ценности хранятся с полным соблюдением требований под одной крышей. При этом сами фонды открыты для посетителей и также являются частью экспозиции. Бывшее здание музея ИЗО занял современный мультимедийный исторический парк "Россия – моя история".  

"На днях завершилась проверка министерства культуры и эксперты отметили, что есть 4-5 регионов, где на таком уровне организована музейная работа. Я всех приглашаю посетить новые объекты", - отметил Якушев.  

Уже известно, что в 2018 году откроется музей Романовых в Тобольске, в котором будут показаны вещи из частных коллекций. Ведется работа в Ялуторовске. Здесь со временем откроют комплекс "Торговые ряды":  будет создан выставочный зал, кафе, многофункциональный кинозал, интерактивные зоны для приема посетителей, сувенирные лавки, а в Большом зале планируется проведение баллов и конференций.

Екатерина Исаева

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Теги: Владимир Якушев , музеи , Час с губернатором

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