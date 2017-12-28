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В Новый год со сказкой: как готовятся к празднику Ёжик в тумане, Дед Мороз и Женя Лукашин

08:49 28 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

"Мы телевизор не смотрим", — фраза стала девизом современных семей. А как же новогодние традиции, а "заливная рыба"? Сейчас ритуалы семейного просмотра ТВ на праздники постепенно отмирают, им на смену приходит традиция наряжать елку в прямом эфире инстаграма, селфиться в красном колпачке и ставить новогодние хештеги.

В преддверии волшебного праздника проводник в мир Интернета "МегаФон" предлагает пофантазировать, что было бы, если любимые киноперсонажи присоединились к новым интернет-традициям. Герои популярных фильмов успешно перекидываются эмодзи в общем чате, а Женя Лукашин удивляет всех последним сообщением.

https://youtu.be/SmYaI3XMht4

Еще одна новая привычка пользователей Сети — задавать забавные вопросы поисковику или друзьям в чате: почему бабай екарный, селедка под шубой розовая, как не потолстеть за каникулы, где ближайший магазин? Богатыри, колобок, Тугарин Змей и Ёжик из тумана общаются в чате мессенджера, обмениваются селфи, щедро сыпят смайликами и спрашивают друг у друга совета, оказавшись в забавных ситуациях.

https://youtu.be/1uPChGcpXPQ

 

И какой же праздник без инстаграма. За неделю до нового года добрая половина ленты — ёлки, подарки, мишура и селфи с гирляндой. Предновогодний челендж — полайкать фото друзей с корпоративной вечеринки и не вывихнуть палец. Деды Морозы со всего мира не отстают от трендов и сидят в Сантаграме, активно выкладывают фото, ставят хештеги и имеют тысячи подписчиков. А какого волшебника выберете вы?

https://youtu.be/B6pgkkoV_2A

В Новый год с любимыми героями не расставайтесь. С ними атмосфера праздника будет на экране как телевизора, так и смартфона. А с 4G они загрузятся быстрее, чем Санта Клаус летает на своей упряжке, ведь максимальная скорость мобильного интернета от "МегаФона" – 150 Мбит/с. С ней можно загрузить 50 фильмов за один час — как в сказке!

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Теги: МегаФон

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