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Студенты ТюмГУ претендуют на стипендию фонда Потанина

09:00 28 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Студенты ТюмГУ претендуют на стипендию Потанина. Фото cultinfo.ru

41 студент ТюмГУ продолжает борьбу за стипендию фонда Потанина. Это высокий результат: среди вузов уральского региона ТюмГУ уступает только УрФУ им. Ельцина (65 человек). 

Как сообщает пресс-служба управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, подведены итоги первого этапа студенческого конкурса – 2017/18 стипендиальной программы Владимира Потанина. Всего на конкурс заявились около 7 тыс. человек из 74 российских университетов, к участию в заочном этапе были допущены 3 тыс. 852 заявки. Во второй, очный этап конкурса прошли 1 тыс. 945 человек. В их числе 41 студент Тюменского государственного университета. 

По итогам предыдущего конкурса 16 магистрантов ТюмГУ являются потанинскими стипендиатами, восемь преподавателей – победителями грантового конкурса фонда Потанина. Университет вошел в первую пятерку рейтинга фонда. Очные туры в формате деловых игр и форсайтов пройдут в восьми городах России. Одной из площадок этого этапа 29 и 31 января 2018 года будет Тюменский государственный университет. По итогам двух туров стипендиального конкурса эксперты определят 500 победителей, которые будут получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 20 тыс. рублей, начиная с февраля 2018 года и до окончания обучения в магистратуре.

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Теги: Владимир Потанин , именные стипендии , ТюмГУ

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