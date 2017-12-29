Сколько продлятся новогодние каникулы

Десятидневные новогодние каникулы ждут россиян в 2018 году. Фото с сайта www.tyumen-city.ru

На один день больше, чем в 2017 году отдохнут россияне в новогодние каникулы 2018.

Большинство отправятся на зимние каникулы 30 декабря и вновь приступит к работе 9 января 2018 года, сообщает пресс-служба Минтруда РФ. На основании постановления министерства труда и социальной защиты РФ, продолжительность новогодних каникул составит 10 дней, что на один день больше, чем в 2017.

В 2018 году на период новогодних каникул выпадает два праздничных дня. Эти дни присоединили к другим праздникам: выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 9 марта и 2 мая соответственно. Для работающих по шестидневной рабочей неделе каникулы начнутся 31 декабря, по пятидневной — 30 декабря.

Дополним, по постановлению также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно. Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12 июня; с 3 по 5 ноября.