В "Гармонии" расскажут о новогодних традициях разных народов

Санта-Клаус. Фото с сайта www.mos.ru

Спектакли для детей, концертные и тематические программы состоятся в Тюмени 28 декабря.

Как сообщает городской департамент культуры, праздничная программа "Новогодняя метель, ты узоры мне навей!" начнется в 11 часов в библиотеке № 12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) и подготовлена специально для клуба "Гармония". Она включает в себя увлекательный рассказ о новогодних традициях разных народов, веселые конкурсы и поздравительные номера. В завершение мероприятия участников программы ждет праздничное чаепитие, во время которого они смогут пообщаться и поздравить друг друга.

Праздничная театрализовано-игровая программа с участием сказочных персонажей, с новогодними песнями и танцами, веселыми конкурсами и играми, хороводами вокруг елки начнется в 16 часов на площади ж. р. Тарманы (ул. Малышева, 24). Всех пришедших ждут игры, конкурсы, призы, подарки и новогоднее волшебство от Деда Мороза.

В 16 часов – начало концертной программы "С Новым годом!" в Детской школе искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4а).

Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) приглашает маленьких тюменцев на спектакли. В 10, 12 и 15 часов начнется "Новогоднее настроение". В 11 и 14 часов в этом театре пройдут спектакли "День рождения Снегурочки".

