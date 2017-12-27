Волшебники разных народов проведут фестиваль на Ямале

Фестиваль Дедов Морозов. Фото newurengoy.ru

Праздничная программа "В гостях у Ямал Ири" состоится в Новом Уренгое во Дворце спорта "Звездный" 3 и 4 января 2018 года. Ее изюминкой станет фестиваль Дедов Морозов. Мероприятие начнется 3 января с мотопробега сказочных персонажей "Bad Santa", затем состоятся торжественное театрализованное открытие и парад Дедов Морозов.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на главного специалиста управления по работе с молодежью и общественностью администрации Нового Уренгоя Ирину Урсолову, участниками фестиваля станут 10 новогодних волшебников разных народов. Их образы воплотят представители городских творческих коллективов, национально-культурных и общественных объединений. Новоуренгойцы познакомятся с армянским, татаро-башкирским, чувашским, кыргызским, казачьим, белорусским, якутским, карельским, югорским и дагестанским Дедами Морозами. Во всех мероприятиях примет активное участие ямальский волшебник Ямал Ири. Во дворце спорта "Звездный" организуют работу праздничных резиденций, с представлением традиций народов. Все Деды Морозы со своими командами сказочных персонажей проведут для гостей и жителей города развлекательные программы. Будут работать творческие площадки, выставки-ярмарки новогодних товаров и услуг, пройдут мастер-классы, конкурсы, для самых маленьких детей организуют мульттеатр.

Резиденции продолжат работу и 4 января. В этот же день для новогодних волшебников проведут спортивное конкурсное мероприятие в формате веселых стартов "Шел по лесу Дед Мороз". Лучшие волшебники будут награждены.

Мероприятие проводят для знакомства жителей и гостей города с образами зимних фольклорных персонажей разных народов и их традициями празднования Нового года. Идею фестиваля Дедов Морозов разных национальностей предложили представители новоуренгойского молодежного волонтерского движения "Оптимист".



