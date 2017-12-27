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Сибирский волшебник приглашает в гости на новогодние каникулы

08:23 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тобольский музей-заповедник приглашает на новогодние экскурсии. Фото с сайта tiamz.ru

Мороз-Воевода и Боярыня Зима вместе с юными волонтерами трудового отряда "Кремлевский десант" провели две выездные акции в ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске.

Организатором стал тобольский музей-заповедник. Посетители ТРЦ смогли узнать у специалистов о программах, выставках и мероприятиях, которые ожидают гостей музея в праздничные дни. Все желающие могли сделать памятные фото со сказочными персонажами -  Морозом-Воеводой и Боярыней Зимой. Презентация новогодних мероприятий, когда сотрудники выходят в город, - традиционное мероприятие для тобольского музея-заповедника, сообщает его пресс-служба.

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Тобольский музей-заповедник приглашает на новогодние экскурсии. Фото с сайта tiamz.ru
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В новогодние выходные программа "Тайны Мороза-Воеводы в Тобольском кремле" представит гостям традиционные и новые экскурсии, мастер-классы, фотозоны.

Гостиный двор в резиденции Мороза-Воеводы соберет желающих на мастер-классы в крапивной мастерской. Здесь же пройдет квест "Дозор Мороза-Воеводы" и фотосессия "Воеводские подземелья". В губернском музее подготовили программу "Царский дар Морозу-Воеводе". Здесь расскажут о новогодних традициях коренных народов Сибири" и пригласят в литературно-музыкальную гостиную "Народные вечерки". В мастерской Мороза-Воеводы научат делать новогодние игрушки своими руками, проведут мастер-классы "Зимняя красавица" и "Путешествие в историю празднования Нового года". Гости увидят выставку "Из мастерской Мороза-Воеводы".

Прогуляться и ознакомиться с библиотекой сибирского волшебника можно будет и в книжной палате. Во Дворце наместника ознакомят с сокровищницей Мороза-Воеводы. Здесь посетителям предложат тематическую экскурсию "Романовы. Рождество в Сибири", впервые предложат воспользоваться новогодней костюмерной, проведут конкурс "Ее величество елка" и квест "Дворцовые тайны". Четыре мастер-класса по гончарному делу, ковроткачеству, росписи деревянных ложек и лоскутному шитью подготовили для гостей Дома мастеров. В остроге Мороза-Воеводы гости смогут сфотографироваться в Тюремном замке, посетить чайную "по кругу" в зоне традиционного тюремного быта и экскурсия "Рождество в неволе". В кладовой Мороза-Воеводы увлечет экскурсия "Новогодний калейдоскоп".

С расписанием работы объектов тобольского музея-заповедника в праздничные дни можно ознакомиться здесь.

Соб. Инф.

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Теги: Новый год , Тобольский музей-заповедник
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