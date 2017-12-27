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Сибирский Дед Мороз приглашает тюменцев в свою резиденцию

17:43 27 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
abalak.su

Побывать в гостях у сибирского Деда Мороза могут и дети, и взрослые с 29 декабря по 7 января. 

Где живет волшебство? В туркомплексе "Абалак" в Тобольском районе! Ведь именно здесь с 29 декабря 2017 года по 7 января 2018 года будет открыта резиденция сибирского Деда Мороза.

С 2010 года каждую зиму Дедушка Мороз принимает гостей в высоком деревянном тереме с резными окошками, сидя на величественном троне. Приезжают к нему ребята со всей страны, чтобы загадать заветные желания, рассказать стихотворения, получить подарки и грамоты из рук волшебника.

Помощники Деда Мороза – любимые сказочные персонажи. Вместе с ними прибывшие гости смогут поиграть, поводить хороводы вокруг пушистой новогодней елки во дворе, спеть песни, а самое интересное - попасть в избушку на курьих ножках, где живет добрая Баба Яга, угощающая всех горячими блинами и пирогами.

На этом развлекательная программа не завершится. Детей и взрослых ожидают всевозможные зимние развлечения (коньки, ватрушки, горки, снегоходы, катание на оленях, Морозовой лошадке) и бесплатное посещение мини-зоопарка на территории комплекса. Проголодавшихся не оставят без сытного обеда - Красны Девицы трактира "Белая сова" с радостью встретят и накормят вкусными блюдами традиционной русской кухни.

Как получить приглашение от Дедушки Мороза и очутиться в зимней сказке, узнавайте по тел.: + 7 (3456) 33-12-79, + 7 912-920-62-48, или на официальном сайте туристического комплекса "Абалак".

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abalak.su
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Теги: Абалак , Новый год , туризм
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